Tante offerte di mercato per Luca Caldirola. Dopo un'ottima stagione in Serie A, coi gol all'inizio del campionato e un ruolo importante per tutto l'anno dopo la grande promozione del Benevento dalla Serie B, diversi club si stanno facendo avanti per il centrale cresciuto nell'Inter. Lo Spartak Mosca, che lo voleva già un anno fa, ha ripreso i contatti, ma anche la Sampdoria e altri club hanno chiesto informazioni sul classe '91, che può essere una pedina importante per il prossimo mercato estivo.