Sarà un avvio di campionato tutt'altro che semplice, almeno sulla carta, quello che attende il nuovo Genoa di Aurelio Andreazzoli.



Il calendario di Serie A stilato questa sera a Milano prevede unfatti per i rossoblù l'esordio tutt'altro che agevole in casa della Roma il prossimo 25 agosto. Sette giorni più tardi il Grifone ospiterà a Marassi la Fiorentina, nella riedizione della drammatica sfida salvezza andata in scena lo scorso 26 maggio in occasione dell'ultimo turno del passato campionato. Dopo la consueta sosta di inizio settembre, Criscito e compagni torneranno ad esibirsi nuovamente al Ferraris ospitando nel terzo turno l'Atalanta del grande ex Gian Piero Gasperini.



La partita più attesa dell'anno, il derby della Lanterna contro la Sampdoria, andrà in scena sotto Natale nel turno in programma il 15 dicembre. A giocare in casa all'andata saranno proprio i rossoblù che chiuderanno il girone facendo visita all'Inter il 22 dicembre, ospitando e Sassuolo il 5 gennaio ed infine andando in casa Juric, a Verona, sette giorni dopo.