Per l'Entella si prospetta un vero e proprio tour de force, la squadra guidata da mister Boscaglia sarà impegnata in cinque recuperi da qui alla fine della stagione. Di seguito le date dei match in programma:



Mercoledì 20 febbraio Entella-Pistoiese

Martedì 5 marzo Cuneo-Entella

Martedì 19 marzo Pro Vercelli-Entella

Martedì 26 marzo Entella-Lucchese

Martedì 9 aprile Piacenza-Entella