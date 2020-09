"Programma complesso". Simone Inzaghi commenta così il sorteggio del calendario del campionato di Serie A. In particolare l'allenatore della Lazio pone l'attenzione sui "tanti scontri diretti da disputare in trasferta nel girone di ritorno". Infatti l'andata riserva ai biancocelesti subito due dure sfide interne allo stadio Olimpico di Roma: al primo turno con l'Atalanta e contro l'Inter alla terza giornata. Quest'ultima in calendario il 4 ottobre, prima della sosta per le nazionali (Polonia-Italia l'11 ottobre e Italia-Olanda il 14 ottobre) e soltanto quattro giorni dopo il recupero della prima giornata con i bergamaschi che sarà fissato al 30 settembre.



Due partite-chiave nell'ultimo torneo della Lazio, che ha rimontato entrambe le squadre nerazzurre arrivatele davanti in classifica: l'Atalanta da 0-3 a 3-3 e l'Inter da 0-1 a 2-1. Ora sarà interessante vedere la reazione del presidente Claudio Lotito, sempre molto attivo in Lega. E meno male che i biancocelesti non saranno ancora impegnati in Champions League, visto che quest'anno la fase a gironi parte il 20 ottobre.