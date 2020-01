Due mini tour-de-force all'orizzonte per la Lazio. Inzaghi e i suoi hanno staccato il passo per i quarti di finale di Coppa Italia, che si giocheranno già martedì prossimo. Come riporta il Corriere dello Sport, questa anticipazione lancia la Lazio di fatto in un imprevisto tour de force sul calendario.



CALENDARIO LAZIO - Il calendario della Lazio diventa subito molto fitto, "uno stress". Sabato c'è la Sampdoria, tre giorni dopo in campo per la Coppa Italia e poi di nuovo campionato, il derby contro la Roma di domenica 26 gennaio. Una piccola "sosta", e si ricomincia: altro trittico di partite: Spal, Verona e Parma in pochissimi giorni.