La Serie A si prepara alla ripresa: la Lazio, che da sempre si è battuta per tornare in campo, si sta allenando e dovrà fare i conti con il tour de force e orari estivi. A partire dalla prima gara segnata sul calendario di Simone Inzaghi col rosso: il match contro l'Atalanta si giocherà alle 21.45, decisamente un orario insolito.



CALENDARIO LAZIO - Per questo motivo il mister biancoceleste, Simone Inzaghi, sta già pensando a come far digerire ai suoi nuovi ritmi ed orari. Come riporta il Messaggero, a partire dalla prossima settimana le sedute saranno programmate nel tardo pomeriggio per far abituare i suoi alle diverse condizioni climatiche. Piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza.