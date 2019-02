Lazio, e ora quando si recupera la gara contro l'Udinese? Inizialmente in calendario lunedì 25 febbraio, è stata posticipata a data da destinarsi a causa degli impegni ravvicinati della Lazio. Martedì 26 febbraio i biancocelesti giocheranno la semifinale di Coppa Italia, poi il derby. L'eliminazione dall'Europa League potrebbe favorire la scelta di una data da parte della Lega Calcio.



CALENDARIO LAZIO - Come riporta Lalaziosiamonoi.it, difficilmente la gara verrà recuperata il 5 marzo: l'Udinese dovrà affrontare la Juventus venerdì 8 marzo, le date sono troppo vicine tra loro. E allora mano al calendario Lazio: la prima slot disponibile è tra il 10 e il 17 marzo. Altrimenti si rischia di scalare ad aprile, tra il 7 e il 14, nel mezzo c'è la pausa per le nazionali e il turno infrasettimanale di Serie A del 3 aprile. Tutto da valutare, a breve verrà presa una scelta, e il calendario verrà compilato di nuovo.