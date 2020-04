La Lazio comincia a far rientrare i suoi giocatori ancora all'estero, anche in vista di un possibile ritorno in campo. La Serie A è ancora del tutto ferma, non ci sono date e il calendario è ancora nebbioso. Per ora tutto fermo, ma la Lazio vuole farsi trovare pronta: sta affrettando i tempi del ritorno di Lulic dalla Svizzera, dove ha sostenuto un intervento in artrorscopia.



CALENDARIO SERIE A - Con il calendario ancora lontano dal regalare certezza, come riporta il Corriere dello Sport, Lulic sosterrà il protocollo riabilitativo a Roma: come prevede la prassi – al ritorno dovrà sostenere una quarantena isolata di 14 giorni dentro casa. Di ritorno anche Silvio Proto, rimasto bloccato in Belgio al momento del lockdown.