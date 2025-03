Taranto escluso dal Girone C di Serie C, come cambia il calendario

Con l'estromissione del Taranto daldella, cambia anche ilche ora proporrà turni nei quali, necessariamente,Ecco quindi il calendariodalla 12a alla 19a giornata di ritorno del Girone C del Campionato Serie C NOW per la stagione sportiva 2024-2025:AUDACE CERIGNOLA FOGGIA Mercoledì Ore 20.45AVELLINO TRAPANI Mercoledì Ore 20.30BENEVENTO CROTONE Mercoledì Ore 20.45CATANIA TURRIS Mercoledì Ore 18.30CAVESE ACR MESSINA Mercoledì Ore 18.30

GIUGLIANO AZ PICERNO Mercoledì Ore 18.30MONOPOLI LATINA Mercoledì Ore 18.30SORRENTO JUVENTUS NEXT GEN Mercoledì Ore 18.30TEAM ALTAMURA CASERTANA Mercoledì Ore 18.30Riposa: POTENZAACR MESSINA CATANIA Domenica Ore 19.30AZ PICERNO MONOPOLI Domenica Ore 15.00CASERTANA SORRENTO Domenica Ore 20.30CROTONE AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 15.00FOGGIA CAVESE Domenica Ore 15.00LATINA JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 15.00POTENZA TEAM ALTAMURA Lunedì Ore 20.30TRAPANI GIUGLIANO Domenica Ore 17.30TURRIS BENEVENTO Domenica Ore 20.30Riposa: AVELLINO

AVELLINO POTENZA Lunedì Ore 20.30BENEVENTO AZ PICERNO Lunedì Ore 20.30CATANIA CROTONE Domenica Ore 12.30CAVESE TRAPANI Sabato Ore 15.00GIUGLIANO ACR MESSINA Domenica Ore 15.00JUVENTUS NEXT GEN FOGGIA Sabato Ore 17.30MONOPOLI CASERTANA Domenica Ore 15.00SORRENTO LATINA Sabato Ore 15.00TEAM ALTAMURA TURRIS Domenica Ore 17.30Riposa: AUDACE CERIGNOLAACR MESSINA TEAM ALTAMURA Sabato Ore 15.00AUDACE CERIGNOLA MONOPOLI Domenica Ore 15.00AVELLINO BENEVENTO Domenica Ore 19.30AZ PICERNO SORRENTO Sabato Ore 17.30

CASERTANA FOGGIA Sabato Ore 17.30CROTONE LATINA Sabato Ore 15.00POTENZA GIUGLIANO Domenica Ore 17.30TRAPANI CATANIA Domenica Ore 15.00TURRIS JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 15.00Riposa: CAVESECATANIA AVELLINO Domenica Ore 19.30CAVESE AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 15.00FOGGIA TURRIS Sabato Ore 17.30GIUGLIANO CASERTANA Lunedì Ore 20.30JUVENTUS NEXT GEN CROTONE Sabato Ore 15.00LATINA TRAPANI Sabato Ore 15.00MONOPOLI POTENZA Domenica Ore 15.00SORRENTO ACR MESSINA Domenica Ore 17.30TEAM ALTAMURA AZ PICERNO Sabato Ore 15.00Riposa: BENEVENTO

ACR MESSINA TURRIS Domenica Ore 17.30AUDACE CERIGNOLA BENEVENTO Domenica Ore 19.30AVELLINO MONOPOLI Domenica Ore 19.30AZ PICERNO LATINA Sabato Ore 15.00CAVESE CATANIA Sabato Ore 15.00CROTONE FOGGIA Lunedì Ore 20.30GIUGLIANO SORRENTO Sabato Ore 17.30POTENZA CASERTANA Domenica Ore 17.30TRAPANI TEAM ALTAMURA Domenica Ore 17.30Riposa: JUVENTUS NEXT GENBENEVENTO TRAPANI Sabato Ore 18.30CASERTANA CROTONE Sabato Ore 18.30FOGGIA ACR MESSINA Sabato Ore 18.30JUVENTUS NEXT GEN CAVESE Sabato Ore 18.30LATINA POTENZA Sabato Ore 18.30MONOPOLI GIUGLIANO Sabato Ore 18.30

SORRENTO AVELLINO Sabato Ore 18.30TEAM ALTAMURA AUDACE CERIGNOLA Sabato Ore 18.30TURRIS AZ PICERNO Sabato Ore 18.30Riposa: CATANIAACR MESSINA JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 16.30AUDACE CERIGNOLA LATINA Sabato Ore 16.30AVELLINO TEAM ALTAMURA Sabato Ore 16.30AZ PICERNO FOGGIA Sabato Ore 16.30CAVESE SORRENTO Sabato Ore 16.30CROTONE TURRIS Sabato Ore 16.30GIUGLIANO BENEVENTO Sabato Ore 16.30POTENZA CATANIA Sabato Ore 16.30TRAPANI CASERTANA Sabato Ore 16.30Riposa: MONOPOLI