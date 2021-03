Hakan Calhanoglu si muove in prima persona per il rinnovo. Il centrocampista turco, riferisce Sky Sport, oggi si è recato a Casa Milan, una visita che fa seguito ai fitti contatti degli ultimi giorni con Maldini, Massara e Gazidis. Nell'incontro non si è parlato di cifre, ma il giocatore ha ribadito la volontà di restare al Milan e trovare una soluzione per prolungare il contratto, in scadenza al termine della stagione.



LA SITUAZIONE - Non c'è ancora un accordo definitivo sulle cifre del rinnovo, ma alla voglia di Calhanoglu di restare fa eco l'apertura da parte del Milan di alzare l'asticella almeno sulla parte variabile, mettendo sul piatto un contratto da 3,8-3,9 milioni di euro netti a stagione fissi più bonus facilmente raggiungibili. Parti al lavoro per trovare l'incastro giusto per arrivare alla fumata bianca.