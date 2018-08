Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV dei nuovi acquisti rossoneri e dell'imminente stagione.



SU HIGUAIN E CALDARA - "Sono molto felice dell'arrivo di Higuain e Caldara, ma allo stesso tempo sono triste per l'addio di Bonucci, una bella persona e un ottimo giocatore. Sono pronto per fornire assist a Gonzalo".

​

SULLA NUOVA STAGIONE - "In questa stagione vogliamo fare meglio della scorsa, abbiamo tanta qualità in più e vogliamo crescere".



SUL RUOLO - "Ho giocato centrocampista in queste due gare, questo ruolo mi piace. Penso di aver fatto delle buone partite ma alla fine la mia posizione in campo la decide il mister. Voglio lavorare tanto perché il Milan è come una famiglia per me, mi è stato vicino nel momento del bisogno. Amo il Milan, amo i tifosi e la città, voglio segnare di più e fare più assist”.