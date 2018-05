Hakan, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto esprimere così tutto il proprio sconforto, ancora vivissimo, per la sconfitta di ieri in finale di TIM Cup contro la Juventus: "Ancora triste per ieri sera, è davvero difficile accettare ciò che è successo. Ma voglio ringraziarvi per l'incredibile sostegno che ci avete dato a Roma e in tutto il mondo ieri. La vita va avanti, ora abbiamo altri due match cruciali: Forza Milan!".