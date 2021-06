Intervistato in Turchia da Tv100Sport il trequartista in scadenza di contratto con il Milan, Hakan Calhanoglu, ha parlato del suo futuro aprendo le porte a qualsiasi destinazione, anche a quella del Galatasaray.



BUONA OFFERTA - "Se posso accettare il Galatasaray? ​Sono aperto a tutto, non esiste l'impossibile. Se ricevo una buona offerta, perché no?".