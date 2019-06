Futuro ancora tutto da scrivere per il Milan: i rossoneri, infatti, annunceranno a breve l'investitura di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico. Partirà poi il nuovo progetto, con Giampaolo allenatore e un direttore sportivo ancora da scegliere. Una certezza, però, sembra essere Hakan Calhanoglu. Il turco, infatti, ha voluto far chiarezza sul suo futuro, direttamente dal ritiro della Turchia, con cui è impegnato in questi giorni. L'ex Bayer Leverkusen ha dichiarato: "La prossima stagione giocherò ancora qui, a Milano, con questa maglia". A riportare le parole è TR Sport.