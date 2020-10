Il Milan perde Hakan Calhanoglu per la prossima partita contro il Celtic Glasgow, ma tira un parziale sospiro di sollievo circa le condizioni del suo numero 10. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, è infatti arrivato l'esito degli esami alla caviglia ai quali si è sottoposto nel pomeriggio il trequartista turco e che hanno confermato una distorsione.



Calhanoglu salterà dunque la prossima sfida di Europa League contro il Celtic Glasgow ed è da considerare a forte rischio per la partita di campionato con la Roma di lunedì prossimo. E' atteso domani un consulto con lo staff medico rossonero per valutare la terapia da seguire e i relativi tempi di recupero.