AFP via Getty Images

Calhanoglu: "Il 2024 con l'Inter è stato buono. Turchia? La riporteremo ai Mondiali"

Paolo D'Angelo

28 minuti fa

1

Hakan Calhanoglu è stato premiato agli "Istanbul Okan University 2024 Sports Awards" e ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sporx, parlando del suo 2024 e degli obiettivi della nazionale turca per i prossimi anni:



"Questo è stato un anno molto buono. Ho vinto il campionato con l’Inter e con la Turchia abbiamo fatto qualcosa che non si faceva da molti anni arrivando ai quarti di finale dell’Europeo. La nostra squadra può fare meglio, ci credo con tutto il cuore. La Nazionale, invece, non va al Mondiale da oltre 20 anni, la nostra generazione metterà a fine a questa cosa".