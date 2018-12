Dopo le 8 reti con 13 assist in 45 presenze della passata stagione, il Milan si aspettava un upgrade da Hakan Calhanoglu. Il numero 10 rossonero però sta deludendo ampiamente le aspettative, rivelandosi la più grande delusione di questa prima parte di stagione.L’ex calciatore del Bayer Leverkusen rimane uno dei fedelissimi di Gattuso, tanto che anche a mezzo servizio – vedi match contro la Juventus –. Al giocatore turco va riconosciuto l'ammirevolemesso a disposizione della squadra in diverse partite dove non era al 100%. Gattuso lo ha coccolato, difeso e messo sempre al riparo dalle critiche attribuendosi le responsabilità di questo periodo molto difficile, ma adesso va trovata una soluzione. Perché questoCalhanoglu, se vuole tenersi stretto il posto da titolare, deve ritrovare la fiducia in se stesso. Provare la giocata illuminante, servire di più e meglio Higuain e Cutrone. IL'ex Villarreal, ieri, ha dimostrato di essere in palla e si candida per partire dal primo minuto nella prossima sfida contro il Bologna. Ha gamba e tecnica ma per Gattuso deve migliorare nella fase di non possesso palla e copertura.. Il tempo sta per scadere, due sono le strade per Hakan: o torna ad essere il giocatore determinante della primavera scorsa, o rischia di finire nella lista dei sacrificabili sull'altare del mercato.