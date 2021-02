. Nel modo più comodo e diretto degli ultimi anni, tramite i social network. "Ready" ha scritto su Instagram l'andaluso, ormai pronto a tornare in campo.. Prima del ko, infatti, Brahim aveva mostrato le sue miglior doti, specie da trequartista. Basti pensare al 2-0 casalingo contro il Torino, dove lo spagnolo era sceso in campo nella posizione a lui più congeniale, quella di trequartista. Da 10, dietro la punta, Brahim aveva sfruttato al meglio la sua tecnica, agendo tra le linee, servendo un ottimo assist a Leao e procurandosi il rigore del 2-0.. Maldini e Massara sono costantemente in contatto con l'agente del giocatore e - una volta chiusi i discorsi rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma - torneranno ad aggiornarsi con la dirigenza delle Merengues, con cui i rapporti sono ottimi. Molto dipenderà dalla valutazione dei Blancos, che la scorsa estate fissavano in 25 milioni di euro il valore del giocatore, pur non aprendo mai alla cessione a titolo definitivo.