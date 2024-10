Calhanoglu: "L'Inter è fra le top 5 al mondo. La Juve? Siamo stati sfortunati. Domenica torno in campo"

Redazione Calciomercato

Il centrocampistaera presente a Parigi per il Gran Galà che ha visto la premiazione per il Pallone d'Oro 2024 consegnato a Rodri e in cui è finito in top 30. Il regista turco si è concesso in intervista alla Gazzetta dello Sport parlando anche della stagione che i nerazzurri stanno vivendo e del 4-4 contro la Juventus che lui ha dovuto vedere dalla tribuna.- "Soddisfazione Grande, molto grande. Sono felice e orgoglioso allo stesso tempo, per me ma anche per Lautaro e Sommer che sono qui con me. Rappresentiamo l’Inter in una manifestazione così importante come questa e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. Siamo in tre, ma il prossimo anno spero che il numero dei nerazzurri presenti sia anche più consistente. Vorrebbe dire che avremmo fatto una stagione molto importante. Abbiamo dimostrato di essere giocatori importanti in club molto importante, che continua ad essere al top in Europa. Di più, secondo me oggi l’Inter è tra le prime cinque squadre più forti del mondo, di questo ne sono sufficientemente sicuro".

"Spettacolare? Mi sembra di sì. Mi è dispiaciuto non esser potuto scendere in campo a causa dell’infortunio. Ma penso che la squadra abbia fatto una buona partita. Per noi la sfida con la Juventus è come un derby ed i derby sono sempre così, imprevedibili. In campo e nel risultato""È stato bravo, non era facile giocare in quel ruolo dopo anni che in campo fai altro. Ha fatto un grande lavoro, ha dato una mano importante, gli faccio i miei complimenti. Ha fatto anche due gol su rigore, sono contento perché vuol dire che c’è anche qualcuno che può tirare al posto mio (e ride, ndr). Prima o poi capiterà di sbagliare anche a me, purtroppo. Anche se è chiaro, spero che quel momento arrivi il più tardi possibile. La rimonta? Siamo stati un po’ sfortunati, ma penso che la squadra abbia giocato benissimo e probabilmente è una partita che avremmo anche potuto vincere. 7-8 gol? Vero, potevamo farli. Ma forse potevano farli anche loro. In fin dei conti è stata una partita equilibrata".

"Presto, molto presto. Penso già domenica di poter essere di nuovo a disposizione".