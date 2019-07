Cambio di allenatore, cambio di vita. E quello che spera Hakan Calhanoglu, pronto a passare dall'essere stato un punto fermo della gestione Gattuso a candidarsi a un ruolo da protagonista anche nel nuovo Milan di Marco Giampaolo. Il trequartista turco ha le idee piuttosto chiare su quella che sarà la sua collocazione e su quello che sente di poter dare in un progetto tattico nel quale uno con le sue caratteristiche può risultare un valore aggiunto.



Alla vigilia dell'amichevole col Benfica, Calhanoglu ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: "Voglio fare di più. Però vorrei anche spiegare un paio di cose. Venendo in Italia il mio calcio è cambiato completamente. Ha dovuto cambiare per forza di cose. Rispetto alla Germania qui si corre di più e c’è molta più attenzione alla fase difensiva, anche per i giocatori offensivi come me. Non è semplice rimodularsi, ma mi sto abituando, anzi è diventato un piacere dare una mano anche in copertura. La realtà è che non ho mai mollato, per carattere sono uno che gioca per il gruppo e per la maglia. E so bene di avere ancora margini di miglioramento. Questo sarà il mio anno".



Sul mercato: "Mi sento un giocatore del Milan e non ho mai avuto dubbi di restare perché sono felice qui. L’ho detto espressamente al mio procuratore”. Sul nuovo allenatore: Giampaolo porta avanti dei bei concetti, ha un gioco aggressivo, quando si perde palla va riconquistata subito. Ha una bella idea di calcio. Col 4-3-1-2 ci sono più soluzioni, più modi per arrivare al gol perché ci sono più giocatori vicini alla porta. Io mi sento un numero dieci, abbiamo anche già affrontato l’argomento con l’allenatore. Ma può essere interessante anche la soluzione di giocare in regia, davanti alla difesa”.