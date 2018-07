Attraverso il proprio account Twitter, Hakan Calhanoglu ha voluto salutare e ringraziare così l'ex ds Massimiliano Mirabelli e l'ex ad Marco Fassone per il tempo trascorso insieme in rossonero, facendo soprattutto riferimento alla voglia mostrata dalla ex dirigenza milanista nel portare il calciatore turco in rossonero nella passata stagione. Di seguito il post

Grazie a @MassMirabelli e Marco Fassone per il tempo trascorso insieme. senza il vostro impegno dell'estate scorsa oggi non sarei al @acmilan. Auguro a entrambi il meglio per il futuro! #HC10 #ForzaMilan pic.twitter.com/qzXk4nPmeq — Hakan Çalhanoğlu (@hakanc10) 25 luglio 2018