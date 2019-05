Anche il centrocampista turco Hakan Calhanoglu ha voluto salutare l'ex allenatore del Milan Gennaro Gattuso, con questo messaggio apparso sul proprio profilo Twitter: “Grazie Mister. Grazie per tutto ciò che hai fatto per la squadra, ora e in passato. Abbiamo avuto alti e bassi ma ti sarò sempre grato per la tua fiducia e per avermi sempre sostenuto nel miglior modo possibile. Buona fortuna per il futuro”.





