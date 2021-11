Un gol e mille significati. Il derby tra Milan e Inter l'ha sbloccato proprio lui, quell'Hakan Calhanoglu che fino a qualche mese fa giocava dall'altra parte della città: classico gol dell'ex? Mica tanto. Una rivincita, piuttosto. Chissà cosa sarà passato nella testa del centrocampista turco andando verso il dischetto: ricordi, pensieri e voglia di spaccare il mondo. L'ha fatto, in parte. "Se si deprime con i fischi è meglio che cambia lavoro" aveva detto Collovati nella nostra diretta Twitch di venerdì scorso. Lui non ha sentito nulla, altro che deprimersi. Freddo, freddissimo: pallone da una parte, Tatarusanu dall'altra.

LA PROVOCAZIONE - Poi, la provocazione. Calha segna ed esulta col gesto delle orecchie, rispondendo così ai suoi ex tifosi. Come a dire "non vi sento". I rossoneri non l'hanno presa benissimo, né in tribuna né in campo: tra i più arrabbiati c'è Alessandro Florenzi, una furia. E' uno degli ultimi ad essere arrivato al Milan, ma l'ex romanista si è già calato in tutto e per tutto nell'ambiente rossonero. E non ci sta. Calha si gira e sorride, portandosi le mani alle orecchie per respingere ai fischi. Ed esultando per il gol.