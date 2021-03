Nel segno di Calhanoglu. La vittoria del Milan a Firenze porta la firma del nazionale turco, autore di un bel gol che ha suggellato una prestazione di grande qualità., dimostrando ancora una volta la sua importanza per Pioli e per la sua idea di calcio.Se sulla centralità all'interno della squadra non vi sono dubbi, qualcuno in più rimane sul futuro. Mesi e mesi di trattative non hanno ancora portato alla firma di Calhanoglu sul rinnovo del contrattonella trattativa con un confronto diretto con Massara e Maldini. È stata ribadita la ferma volontà di proseguire la sua avventura in rossonero. Entro la fine del mese è previsto un nuovo summit tra la dirigenza del club di via Aldo Rossi e l'agente Stipic, la speranza comune è quella di arrivare a un'intesa totale.