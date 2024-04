Calhanoglu: 'Sono stato frainteso. Il calcio Turco può diventare il migliore al mondo, ma va fatto qualcosa'

Le dichiarazioni disulla non volontà di andare un giorno a giocare in Turchia per restare nel calcio europeo di livello top () hanno fatto storcere il naso a molti tifosi turchi e hanno convinto il giocatore dell'Inter a fornire a mezzo social una nuova spiegazione. Il suo tifo per il Galatasaray non l'ha mai nascosto, ma per il centrocampista turco il movimento calcistico del suo paese deve fare qualcosa per migliorarsi perché le potenzialità per arrivare al top ci sono. Ed è proprio la frase che ha "sminuito" il calcio turco che Calhanoglu ha voluto spiegare nel suo ultimo post.

"Vorrei sottolineare che le espressioni che ho usato ieri in un'intervista sono state fraintese. Penso che questo malinteso derivi dalle differenze linguistiche. Ho sempre adottato come principio personale la trasparenza e l'onestà, perciò mi sento in dovere di spiegare qualsiasi fraintendimento. Ho sempre dato importanza all'onesta e non ho mai nascosto il mio amore e rispetto per il Galatasaray.Tutti sanno cosa è successo negli ultimi mesi e questi eventi hanno un impatto negativo sul valore del nostro marchio. Il mio desiderio più grande è che tutti nel calcio del nostro paese si uniscano e alzino il livelloper raggiungere questo obiettivo e la capacità di competere con le migliori squadre d'Europa in Champions League. Dobbiamo solo decidere di farlo".