Corteggiato dal Lipsia e uno dei candidati alla partenza in casa Milan, Hakan Calhanoglu ha chiuso alla possibilità di lasciare il club rossonero, almeno a gennaio.



Il trequartista turco ha fatto un breve intervento ai microfoni di TRT Spor in Turchia confermando che: "Sono a Milano, sono un calciatore del Milan. Sono felice qui. Il resto è fuori questione adesso. Mi sto preparando per la partita che si giocherà nel weekend".