Parlando a Relevo, l'ex calciatore spagnolo del Napoli Josè Callejon è tornato al momento dell'addio agli azzurri:



“Ho giocato 2 mesi gratis, chiesi il rinnovo per luglio e agosto durante la stagione con il Covid. Mi risposero: ‘Puoi tornare a casa il 30 giugno’. Non ho lasciato, ma mi sarebbe piaciuto concludere in modo diverso”.