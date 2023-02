Attualmente in forza al Granada, Josè Callejon ha giocato ben 9 stagioni in Serie A vestendo le maglie di Napoli e Fiorentina. E diventando pure il capocannoniere spagnolo nella storia del calcio italiano. "A Napoli ho vissuto degli anni fantastici - le parole dell'esterno a Relevo -. È un posto difficile, c'è pressione ma allo stesso tempo molto eccitante. Siamo andati ad un passo dallo scudetto con Sarri. Molti tifosi inoltre ringraziano Rafa Benitez: la crescita del club è anche merito suo".



Poi un focus sul suo rapporto con Josè Mourinho, colui che lo ha lanciato nel calcio che conta al Real Madrid: "Con lui ho avuto un rapporto di grande complicità: davo tutto anche in allenamento, non mi dispiaceva fare il sostituto anche solo per un paio di minuti".