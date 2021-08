José Mariaè arrivato allanell’ottobre dello scorso anno dopo lo svincolo dal Napoli comema lui ha sempre ripetutofin dal primo giorno del suo approdo a Firenze. Il 3-5-2 utilizzato da Iachini prima e da Prandelli poi, non l’ha mai valorizzato, poche infatti le sue presenze (solo 654’ giocati in campionato). Complicato migliorare la squadra giocando fuori ruolo.e spera di poter dare un importante contributo alla squadra in maglia viola. Nel ritiro di Moena, Callejon è apparso molto determinato, mosso da una grande voglia di riscatto, tanta fame a livello sportivo. Nell’amichevole infatti, ha giocato con il coltello tra i denti, tanta la voglia di spaccare la porta e mettersi in luce che per segnare il gol si è scontrato con il palo. Piccolo infortunio alla caviglia. Per giorni Callejon si è allenato tra palestra e brevi esercizi sul campo del Centro Sportivo Benatti. Solamente nella giornata di sabato, ultimo giorno di ritiro dei Viola in Trentino-Alto Adige, l’esterno spagnolo prima ha effettuato un test con il preparatore atletico e poi, solo in seguito, si è unito al gruppo di Italiano per una partitella incentrata sulla tattica dove era impiegato come una sorta di play.Sarri, artefice degli anni da sogno del Napoli targato Callejon-Insigne (un asse incredibile, una vera e propria macchina del gol) vorrebbe riaverlo con sé, ripartire anche da lui per ricostruire una nuova Lazio. José però non pensa al mercato, lavora duramente per strappare una maglia da titolare già nella sfida contro la Roma, ormai mancano solamente 20 giorni all’inizio del nuovo campionato di Serie A. Italiano in conferenza stampa ha già detto che vuole 4-5 esterni in rosa. “Sa bene cosa deve fare in campo José - ha detto Italiano - può essere la nostra freccia in più”. Il tecnico viola dunque, sembra chiudere ad una sua cessione.