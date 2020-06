José Maria, esterno offensivo del, in scadenza di contratto, piace tanto in Spagna. Queste le parole di Fran, direttore sportivo del, a CN24: "Questa notizia è uscita su alcuni giornali spagnoli. Il calciatore ha un'esperienza che parla da sola, ma al giorno d'oggi il Granada non ha l'aspirazione d'ingaggiare un calciatore come Callejon. Siamo una squadra umile, da poco promossa in Liga, chiaro che è un grande giocatore che piacerebbe a tutti, ma la verità è che adesso non è alla nostra portata. Rapporti con il Napoli? In verità ad oggi non ho la fortuna di conoscere Cristiano Giuntoli. Sono da 3 anni nel club e prima lavoravo in altre squadre (giovanili Barcellona, Bahrein, Maccabi Tel Aviv, ndr), non ho avuto la fortuna di incontrarlo o poter fare operazioni con lui. Posso solo dire che il Napoli ha costruito una squadra di primo livello in Europa e che sta facendo un lavoro fantastico".