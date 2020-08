E' finita l'avventura di José Maria Callejon con la maglia del Napoli. L'esterno spagnolo non ha trovato l'accordo con De Laurentiis per il rinnovo del contratto, dopo sette anni ha salutato i compagni ed è tornato in Spagna, dove non mancano le offerte. L'ex giocatore del Real Madrid è al centro di un derby di mercato tra due club andalusi, il Betis e il Siviglia. E l'Italia? Gli aggiornamenti in questo video.