Il futuro di Callejon è sempre più incerto. Il contratto dell'esterno spagnolo è in scadenza e tra un mese potrebbe non essere più un giocatore del Napoli.



Di rinnovo non se ne parla proprio e dopo sette stagioni ai piedi del Vesuvio potrebbe essere arrivato il momento dell'addio. Sono indicative anche le parole dell'agente dello stesso Callejon, Manuel Garcia Quilon, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



"Con il Napoli non ci sentiamo da un bel po’ di tempo. Non ci sono novità sul rinnovo. Dalla Spagna si sono fatti avanti già 2/3 club importanti".