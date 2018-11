Josè Maria Callejon, attaccante del Napoli, ha parlato alla vigilia del match di Champions contro il PSG: "Il Napoli più forte? Per me ogni anno siamo stati forti. Non riesco a dirti se è la squadra più forte, negli ultimi anni ci sono stati tanti giocatori forti. Giochiamo insieme da tanto tempo, ci conosciamo sempre di più e con gli anni si prende maturità, si giocano gare importanti. Nel corso degli anni tutti siamo diventati più forti. Loro sono una grande squadra. E' uguale perché sono tutti forti, noi dovremo essere consapevoli dell'andata e rifare quella prova con i tre punti. Niente gol? Sono tranquillo, aiuto la squadra ad ogni partita, faccio assist ai compagni. Il calcio è così, quando non arriva è vero che manca, poi quando arriva il primo poi arrivano tutti. Siamo consapevoli di essere più maturi, poi il mister ci ha dato più consapevolezza. Possiamo fare grandi cose, speriamo di domani di poter far bene. Ancelotti? Ogni allenatore ha il suo metodo, mi trovo bene, mi miglioro ancora di più e provo a fare il ruolo sempre al meglio".