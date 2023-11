Consueto appuntamento su Tuttosport con l'ex arbitro Giampaolo Calvarese che ha commentato così gli episodi da moviola di Inter-Frosinone e in particolare il rigore concesso dall'arbitro Dionisi per il contatto fra Thuram e Monterisi.



Questa la sua interpretazione dell'arbitraggio di Dionisi: "Buona prestazione, senza errori sugli episodi. Prima Monterisi interviene su Lautaro, poco dopo su Mkhitaryan. Corretto in entrambi i casi lasciar proseguire: i difensori gialloblù arrivano prima sulla palla. Nel secondo tempo, rigore per l’Inter per un fallo dello stesso Monterisi su Thuram. La dinamica sembra quasi da ralenty: il giocatore dell’Inter fa due dribbling, poi c’è lo scontro. Assegnare il penalty pare la decisione più giusta, anche se dopo il contatto l’attaccante sembra puntare i piedi e lasciarsi cadere. A pochi minuti dalla fine Lautaro protesta per un tocco di mano di Okoli, ma Dionisi fa bene a lasciar correre. Una sola ammonizione in tutta la partita, corretta, per Brescianini: i giocatori aiutano l’arbitro con una condotta che rimane nei ranghi.".