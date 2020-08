Javier Pastore resta alla Roma, per ora. Afflitto ormai da diversi mesi da un problema all'anca, che nemmeno i ripetuti consulti in giro per l'Europa sono riusciti a risolvere, il Flaco ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico e di rimandare momentaneamente la sua decisione sul futuro in giallorosso. Il fantasista argentino aveva seriamente valutato nelle passate settimane di rescindere anticipatamente il contratto in scadenza nel 2023, con un ingaggio superiore ai 4 milioni netti a stagione.



Dopo l'ultima visita a Barcellona, Pastore ha deciso di tentare il tutto per tutto e di scongiurare anche i peggiori timori di dover smettere col calcio giocato, rivolgendosi a uno specialista che gli ha consigliato di andare sotto i ferri la prossima settimana. La mossa dettata quasi dalla disperazione per tornare ad essere anche una risorsa per la Roma, con cui è stato congelato ogni ragionamento sul futuro.