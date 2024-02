Calvario Sampdoria: si ferma anche Ricci, per Murru si complica il recupero

La situazione paradossale degli infortunati in casa Sampdoria è senza fine: praticamente ogni giorno da Bogliasco arrivano notizie in merito ad un nuovo problema fisico, più o meno grave. Praticamente quasi tutti i blucerchiati hanno accusato un qualche acciacco, l'ultimo in ordine cronologico è stato Matteo Ricci, fermatosi ieri durante la seduta di allenamento organizzata da mister Andrea Pirlo sul campo superiore del Mugnaini, appena rifatto e uscito dal periodo di manuntezione. La Samp lo sta usando da due giorni.



Secondo Il Secolo XIX Ricci si sarebbe fatto male colpendo di tacco la palla quasi sulla linea di fondo. Il centrocampista si è fermato subito, lamentandosi e attaccandosi alla griglia del campo. La partitella è stata interrotta per un paio di minuti mentre Marco Cesarini, responsabile dell'area sanitaria e performance, si è recato insieme a Pirlo a verificare le condizioni del giocatore, a cui è stato applicato del ghiaccio prima di essere accompagnato nello spogliatoio. L'infortunio potrebbe riguardare il flessore della coscia destra, questa mattina Ricci si sottoporrà gli esami. Va ricordato che l'ex Spezia aveva subito una lesione al tendine del bicipite femorale destro l'anno scorso con il Fatih Karagumruk.



La Samp ha qualche dubbio anche sulle condizioni di Murru, in panchina (senza giocare) a Pisa e nuovamente fermo per il secondo infortunio stagionale. La situazione del terzino preoccupa, perché il capitano blucerchiato continua ad accusare dei fastidi al flessore della gamba destra, lo stesso muscolo infortunato ad inizio stagione. Murru è seguito dal preparatore Bulletti, e potrebbe essere costretto a fermarsi ancora. Ieri ha svolto solo la parte di seduta dedicata alla tattica.