Calzona: 'Futuro? Comunque andrà, ho un contratto con la Slovacchia. Se arriva un'offerta ne parlerò con loro'

Intervenuto in conferenza stampa per presentare i convocati della Slovacchia per la prossima sosta delle nazionali, il ct Francesco Calzona che è anche l'allenatore del Napoli, ha risposto così a una domanda sul suo futuro e su cosa farebbe in caso di proposte future



HO UN CONTRATTO- "Sicuramente, qualunque cosa succederà, io ho un contratto con la Federazione".



PARLERO' CON LORO - "Se nel prossimo futuro, fra un anno, fra due mesi, fra cinque mesi, dobbiamo prendere una decisione, la prenderemo insieme. Perché è sempre stato così, abbiamo avuto sempre una collaborazione forte e sincera".



NESSUNA PROPOSTA - "Ripeto: fra 2 mesi, fra 6, fra un anno, se arriverà un'offerta decideremo insieme alla federazione quale sarà la cosa migliore da fare. Comunque non mi è arrivata nessuna proposta".