Calzona in Slovacchia, chi allena il Napoli durante la sosta: 'Immagini dal drone'

La Serie A si ferma e lascia il campo alle nazionali durante la sosta, per la prima volta a Napoli si verifica una situazione attesa: Francesco Calzona si dividerà nel doppio impegno da tecnico e ct.



Gli azzurri hanno fermato l'Inter capolista strappando un punto a San Siro (1-1, a Darmian ha risposto Juan Jesus), un pareggio celebrato quasi come una vittoria: il quarto posto è più lontano, ma il gol del difensore brasiliano ha evitato una sconfitta pesante per le ambizioni e per il morale nelle prossime due settimane, già delicate.



CALZONA IN SLOVACCHIA - Delicate anche per l'assenza di Calzona. Il tecnico lascerà Napoli per tornare a ridosso della prossima partita di campionato, il 30 marzo al Diego Armando Maradona contro l'Atalanta (30esima giornata di Serie A). Volerà in Slovacchia per guidare la nazionale locale, dando seguito per la prima volta all'accordo di condivisione stipulato a febbraio, al momento della sua nomina a nuovo allenatore del Napoli dopo l'esonero di Walter Mazzarri.



Osimhen, Kvaratskhelia e compagni non giocheranno con il Napoli, ma la Slovacchia scenderà in campo per due amichevoli in preparazione a EURO 2024: sabato 23 marzo contro l'Austria, martedì 26 marzo contro la Norvegia.



CHI ALLENA IL NAPOLI DURANTE LA SOSTA - Calzona non sarà dunque presente a Napoli nelle prossime settimane, ma chi allenerà gli azzurri in questo periodo? Durante la sosta, nel capoluogo campano resteranno alcuni collaboratori del tecnico: tra questi Simone Bonomi, già collaboratore tecnico di Maurizio Sarri dopo aver anche indossato la maglia del Napoli in Serie C, ma un ruolo particolare lo avrà il preparatore atletico Francesco Cacciapuoti, come annunciato dallo stesso Calzona al termine di Inter-Napoli.



LE PAROLE DI CALZONA - A DAZN, infatti, Calzona ha spiegato alcuni dettagli del programma da seguire per il Napoli, svelando che comunque potrà seguire da remoto gli allenamenti grazie all'utilizzo di un drone: "A Napoli rimane uno staff in cui ho piena fiducia. Abbiamo il preparatore Cacciapuoti che è bravissimo, dei collaboratori tecnici molto bravi. Sono molto tranquillo. Poi rimangono talmente pochi giocatori che gli allenamenti saranno prettamente fisici, per cercare di recuperare un po' e tenere nella giusta forma chi rimane lì. Ho tanta fiducia nei ragazzi, non son preoccupato sotto questo aspetto. E poi ho le immagini del drone con cui posso seguire tranquillamente l'allenamento".



FINALE DI STAGIONE - Quella di marzo è l'ultima pausa per gli impegni della nazionali, successivamente i campionati non si fermeranno più e le squadre entreranno dunque nel rettilineo finale della stagione. Il Napoli alla ripresa, il 30 marzo, affronterà l'Atalanta, poi il trittico Monza-Empoli-Frosinone prima della sfida con la Roma: questo il percorso da seguire nella difficile rincorsa a un posto in Champions League.