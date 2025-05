Camarda porta un sorriso ai bambini dell'Ospedale Buzzi: “Sono loro a dare forza a me”

È stato il giovane attaccante del Milan,, il protagonista più atteso e applaudito della cerimonia tenutasi ieri presso l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano. L’occasione: la consegna ufficiale della borsa di studio per una psicologa che opererà nel reparto di Chirurgia Pediatrica, resa possibile grazie a FantaCharity, progetto benefico promosso da Rise Together Foundation e Fantacalcio.Camarda ha partecipato con entusiasmo, portando calore e sorrisi ai piccoli pazienti. Dopo aver assistito alla cerimonia, ha visitato i bambini ricoverati nel reparto per ustioni, donando regali e parole di incoraggiamento.“Sono venuto a portare un po’ di energia, ma alla fine sono stati i bambini a darla a me,” ha detto visibilmente commosso. “Ognuno dei bambini che ho incontrato oggi ha dentro di sé una forza immensa, e averli incontrati è stato un motivo di gioia.”L’edizione 2024/2025 di FantaCharity ha coinvolto diversi giocatori assistiti da Giuseppe Riso e dalla sua GR Sports Agency, che hanno scelto di donare una loro maglia autografata per i partecipanti al campionato dei fantallenatori.Durante l’evento, oltre a Camarda, erano presenti rappresentanti di Rise Together Foundation, tra cui il presidente Luca Montedoro, il Direttore Medico del presidio Dott. Tommaso Saporito, la Prof.ssa Gloria Pelizzo, il CEO di Quadronica Nino Ragosta e numerosi operatori sanitari.“La partecipazione di Francesco Camarda dimostra quanto anche i giovani campioni possano essere modelli non solo in campo, ma anche nella vita,” ha sottolineato, presidente della Fondazione.La vincitrice della borsa, si occuperà di assistere i piccoli pazienti con situazioni complesse per cronicità di cure e quelli che affrontano condizioni post traumatiche come le ustioni, lavorando a fianco di medici e infermieri.