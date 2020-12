Futuro lontano dal Rennes per ​Eduardo Camavinga. Il 18enne centrocampista francese, già nel giro della nazionale allenata di Didier Deschamps, nel 2021 cambierà maglia, lascerà il nord-ovest della Francia per giocare in una big. La notizia è rilanciata dal quotidiano spagnolo As, secondo il quale il centrocampista nato in Angola sarà ceduto dal Rennes, che non vuole perderlo a zero nel 2022. Il prezzo di partenza, complice la pandemia da Covid-19 che ha ridotto sensibilmente il potere d'acquisto delle grandi squadre, si è ridotto notevolmente, ora per portarlo via 'bastano' 50 milioni di euro.



JUVENTUS - Le pretendenti per il suo cartellino non mancano, su tutte il Real Madrid, il quale la prossima estate inizierà una rivoluzione in mezzo al campo, con Modric e Casemiro possibili partenti. Camavinga piace molto, indipendentemente dalla conferma di Zidane, così come è in cima alla lista dei desideri del Paris Saint-Germain, con Leonardo che ha già parlato con i suoi agenti. In seconda fila c'è la Juventus, che da un paio di anni ha il suo nome sul taccuino, ma non ha mai deciso di accelerare. Nonostante gli ottimi rapporti con il Rennes, al quale è stato ceduto in prestito Rugani, Paratici considera ancora troppo alto il costo del cartellino della stellina francese. Meglio puntare su profili validi (altrettanto?) e meno cari, come Locatelli e Rovella. Stop a grandi investimenti, la decisione è stata presa.