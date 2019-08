C'è aria di grandi manovre per lo stadio Luigi Ferraris, che in questa stagione sarà chiamato a rifarsi il look. ​Le tempistiche saranno più lunghe di quanto previsto, a seguito della rottura con Pessina Srl, ditta incaricata per i lavori da Sampdoria e Genoa, ma la prima parte di lavori dovrebbe comunque essere terminata in tempo per il Derby. I settori interessati in questo avvio di campionato resteranno chiusi, ma l'inaugurazione sarebbe prevista tra il 15 novembre e l'8 dicembre.



Secondo Il Secolo XIX il progetto non modificherà soltanto le due Tribune, quella Inferiore e quella Superiore, bensì comprenderà anche un drastico restyling in vari settori. La capienza diminuirà in due tranche: prima si passerà dai 36.348 posti ai previsti 33mila, poi il numero calerà ancora a seguito della trasformazione dei Distinti, dove verrà costruita una terrazza centrale.



Cambieranno pelle però anche le Gradinate: qui la capienza aumenterà, grazie all'eliminazione di due scale. La novità più succosa però riguarda i seggiolini: Sampdoria e Genoa punterebbero ad ottenere dalla Lega Calcio e dalla Federcalcio la deroga ai seggiolini, in modo tale da poterne fare a meno del tutto, sul modello del Borussia Dortmund.