"Cambiamo Spalletti", ecco perché questa volta ha senso. Ma chi paga per una Nazionale incapace di produrre talenti?

C'è la necessità di tirare un linea. Di fare ordine. Di capire quali sono i problemi; e di scinderli ciascuno nel proprio dipartimento di competenza. Nel calderone del day-after dell'ennesima, vergognosa, pagina di quel che fu la gloriosa storia della Nazionale italiana di calcio, ci è finito di tutto. Dalle scelte di Spalletti al valore della nostra nazionale; dall'atteggiamento in campo all'emergenza convocati; dai soliti problemi strutturali di un campionato - da anni ormai - che fatica a produrre talenti, fino alle scelte miopi di una classe dirigenziale imbarazzante, eccezionale nel riciclarsi ma in fondo sempre la stessa. La stessa che ha segato due Mondiali, per intenderci. E che già oggi, dopo una sola partita, è sulla buona strada per steccare anche il terzo.

Fare ordine, però, appunto, è necessario. Porre dei confini per non fare confusione, per evitare che tutto questo 'bla bla bla' del giorno dopo non sia l'ennesimo "rant" inutile, di pancia, fine a se stesso; e che domani poi si riparta come se nulla fosse successo. Un loop in cui vive il nostro calcio, in fondo, dalla fallimentare spedizione brasiliana del 2014, tamponata in parte dal semi-miracoloso europeo di Conte del 2016 e dal 'decisamente miracoloso' europeo di Mancini nell'estate del 2021.



Che il calcio italiano non sia in salute è nella lista dei convocati non solo di Luciano Spalletti, di cui tanto si è discusso. Ma anche e soprattutto in quella dell'Under 21, magari sfuggita ai più. Ambrosino, Baldanzi, Gnonto e Koleosho, ad esempio, sono i nomi che compaiono alla voce 'attaccanti' nelle convocazioni del ct degli Azzurrini Carmine Nunziata. Posto il fatto che uno di questi, tra l'altro, è un centrocampista, appare evidente già da questo semplice esempio la totale incapacità di produrre talento offensivo - che tanto ormai serve nel football contemporaneo fatto più di gol che di difese. E non è certo un attacco ai ragazzi in questione. Casomai la fotografia di un calcio giovanile inquinato da logiche di procure e procuratori, di 'stecche' a qualche società, di un'infinità di stranieri, di un sistema insomma incapace di produrre e tutelare il proprio talento nazionale.

Un discorso non nuovo, anzi sempre lo stesso; che da una decade ripetiamo a ogni disfatta della Nazionale come un disco rotto. Un disco rotto che non ascolta nessuno. Da qui le responsabilità dei vertici, di un quadro dirigenziale che da più di dieci anni non ha fatto nulla affinché si invertisse la rotta, si cambiasse qualcosa. Non è accettabile infatti che mentre l'Italia da due edizioni delle Olimpiadi produca i migliori risultati della sua storia in tutti gli sport - dare un occhio al medagliere di Tokyo 2020 e Parigi 2024 - al tempo stesso sia completamente allo sbaraglio nello sport che vanta più appassionati e più tesserati, in quello sport che è espressione culturale primaria del nostro Paese da sempre. L'Italia del calcio non solo non produce più i talenti di Spagna, Francia e Germania - che per una vita sono stati i nostri principali competitori - ma è nettamente inferiore ormai a realtà calcistiche con campionati minori come Portogallo, Belgio o Croazia, giusto per citarne alcuni. Paesi per altro con un bacino d'utenza numericamente nemmeno paragonabile al nostro.

Qualcuno in alto vuole rispondere di questo? Qualcuno in alto vuole dare spiegazioni? Qualcuno in alto sta facendo qualcosa affinché questa situazione cambi? La risposta, evidente, è un 'no'. La lista di Nunziata parla chiaro. E di quell'Italia che nel 2023 diventava vicecampione del mondo a livello Under 20 - e che ritroviamo in parte ancora oggi nelle chiamate di Nunziata - in quanti giocano in Serie A in pianta stabile? Vi rispondo io: nessuno. Insomma, che ci sia un macro-problema gestionale, dalla produzione del talento, alla cura nel suo sviluppo fino all'ultimo step dell'inserimento di questo in pianta stabile nel suo principale campionato, è un'evidenza palese. Di calciatori italiani buoni se ne producono sempre meno e quei pochi che si producono, sempre più spesso, si perdono. E se di questo non ne risponde la dirigenza, allora la dirigenza che cosa diavolo sta dirigendo esattamente?