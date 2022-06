Sono tante le squadre che hanno inserito il nome di Andrea Cambiaso nella loro lista dei giocatori da seguire. Uno in particolare, però, è deciso ad affondare in colpo. E si tratta di un club straniero, spagnolo. Il giocatore del Genoa, infatti, piace molto al ds del Siviglia Monchi che si è già mosso per capire la valutazione. La richiesta dei rossoblù, appena retrocessi in Serie B, è di circa 10 milioni di euro.