Occhio a chi salta. O a chi corre più dell'altro. Ecco, la Juventus sta valutando la possibilità di proseguire con il mercato delle cessioni, e due giocatori che potrebbero diventare sacrificabili sono certamente Samuel Iling Junior e Andrea Cambiaso. Il prezzo di entrambi è molto simile - i due sono valutati circa 20 milioni, l'inglese leggermente di più - così come simile è il ruolo che ricoprono nelle idee di Alelgri: sono al momento i vice Kostic, dunque uno dei due è di troppo.Per Samuel Iling Junior ci sarebbero delle potenziali offerte provenienti dalla Premier League, dove in particolare West Ham, Fulham ed Everton si sono fatti avanti concretamente con dei sondaggi. L'obiettivo era valutare la fattibilità della cessione, magari in prestito, magari con diritto di riscatto...