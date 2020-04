Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sky Sport di un possibile futuro in nerazzurro: "Il mio giocatore dell'Inter preferito? Sarebbe un'ingiustizia totale sceglierne uno. Mourinho? È stato bravo ad equilibrare le nostre motivazioni, ci ha tranquillizzato. Anche perché spesso i calciatori hanno molta motivazione e gli allenatori devono essere bravi a gestirle. E José lo è stato, ci ha dato sicurezza per la tutta la stagione. Allenare l'Inter? Se dovesse chiamarmi Zanetti, a cui sono legato da una profonda amicizia, avrei difficoltà, perché la stessa persona che ti chiama per affidarti un lavoro è probabilmente la stessa che poi ti manda via, e sono cose che un allenatore deve capire. Quindi quasi spero che non mi chiami".