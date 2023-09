Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Esteban Cambiasso ha commentato la brutta fine dell'avventura di Leonardo Bonucci con la Juventus e con la scelta di trasferirsi all'estero all'Union Berlino. Una scelta fatta anche da lui alla fine del rapporto con l'Inter.



"Ogni scelta è rispettabile, ognuno ha un suo parere. Il suo passaggio in Germania lo farà crescere, il calcio tedesco e il vivere in Germania gli darà un'ottica diversa. Non è stata una scelta fatta solo per giocare in Champions, ma anche sul lungo periodo. La Germania dà delle esperienze importanti".