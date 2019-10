Sebastiano Espositosi gode il suo esordio in Champions League. Ma appena arrivato in diretta su Sky Sport, il nuovo gioiello dell'Inter classe 2002 ha beccato un simpatico rimproveroda Esteban Cambiasso: "Sebastiano, rispondi quello che vuoi ma divertiti, prendi le responsabilità e pensa a giocare a calcio. Ti voglio dire una cosa: non esultare mai più quando ti procuri un rigore, esulta solo dopo che viene segnato".