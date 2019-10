"Ibrahimovic è Ibrahimovic, ancora adesso". Lo garantisce Esteban Cambiassoa Sky Sporta proposito dello svedese che ha voglia di tornare in Italia: "Magari non può giocare ogni tre giorni ma la prestazione la fa, ancora oggi. Non so se viene a fare la riserva all'Inter, il motivo per cui non torna conoscendolo può essere questo (ride, ndr). Napoli? Attenzione, perché credo che le parole di Ancelotti gli abbiano fatto scattare qualcosa".