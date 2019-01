Dagli studi di Sky, Esteban Cambiasso commenta così la cessione di Zaniolo alla Roma da parte dell'Inter: "Oggi è troppo facile dire che sia stato sbagliato darlo via per Nainggolan. Zaniolo era imprevedibile, pensate che per il Triplete l'Inter aveva dato via Destro per prendere Milito. Questo rischio ci sta".