Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Esteban Cambiasso, ha parlato del ruolo in rosa di Lautaro Martinez confermando che, per il credo tattico di Spalletti, vederlo da titolare è al momento impossibile: "Vedendo come sta giocando Nainggolan e vedendo che Lautaro in 10 minuti ha più occasioni di tutti gli altri non è il caso di dargli più spazio? Invece di 10 minuti dargliene 30? Purtroppo il credo tattico di Spalletti prevede i tre centrocampisti quindi non credo che ci sarà un'evoluzione in un 4-4-2".